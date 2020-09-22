Кострома, 22 сентября 2020, 11:10 — REGNUM В районах Костромской области по проекту «Народный бюджет» построят колодцы, деревянные тротуары и колоды для полоскания белья — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В регионе подводят итоги проекта, в ходе которого жители области сами определили объекты, нуждающиеся в ремонте и благоустройстве. На эти цели область привлекла 300 млн. рублей из федерального бюджета.
На нескольких улицах посёлка Ужуга в Кологривском районе местные жители инициировали строительство колодцев. В самом райцентре — Кологриве планируется обновить 900 метров деревянных тротуаров. Причём тротуары не заасфальтируют, а переложат новыми досками.
Аналогичная ситуация — в Павинском районе. Муниципалитет представил рабочей группе 19 проектов для благоустройства, отбор прошли 8 предложений. На их реализацию району дали 5,3 млн рублей. Жители местного села Леденгск решили, что за счёт федеральных средств необходимо выложить деревом 1,5 километра тротуаров, ведущих к социальным объектам.
В селе Никола в Межевском районе Костромской области федеральные деньги намерены израсходовать на благоустройство родников и «обновление колод для полоскания белья». Как заверили ИА REGNUM в местной администрации, водопровод в селе есть, просто «люди считают, что полоскать бельё в машине не очень экологично».
Верность традициям продемонстрировали жители Макарьевского района. Жители двух посёлков в районе попросили властей выделить средства на обновление и строительство семи колодцев.
Проект «Народный бюджет» в Костромской области проходил в два этапа. На первом жители определяли основные направления благоустройства, на которые, по их мнению, было необходимо израсходовать бюджетные средства. Опрос на эту тему проходил параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию. Распределение 300 млн рублей между городами и районами области зависело от того, насколько активно люди участвовали в опросе. В итоге, Костроме выделили 99 млн рублей, Галичу — 14,7 млн рублей. Несопоставимыми оказались суммы, определённые Красносельскому и Макарьевскому районам — 2,6 и 3,2 млн. рублей соответственно.
После разделения средств власти собрали конкретные предложения местных жителей по благоустройству. Некоторые из них «отсеивались» муниципальными комиссиями. Голосование по проектам проходило вместе с выборами губернатора и депутатов облдумы с 11 по 13 сентября. В программу по благоустройству попали предложения, за которые жители региона отдали больше всего голосов.