Кострома, , 11:10 — REGNUM В районах Костромской области по проекту «Народный бюджет» построят колодцы, деревянные тротуары и колоды для полоскания белья — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деревянный тротуар Народныйбюджет44.рф

В регионе подводят итоги проекта, в ходе которого жители области сами определили объекты, нуждающиеся в ремонте и благоустройстве. На эти цели область привлекла 300 млн. рублей из федерального бюджета.

На нескольких улицах посёлка Ужуга в Кологривском районе местные жители инициировали строительство колодцев. В самом райцентре — Кологриве планируется обновить 900 метров деревянных тротуаров. Причём тротуары не заасфальтируют, а переложат новыми досками.

«У нас есть улицы, где деревянные тротуары требуют капитального ремонта. Почему не асфальт? Это связано с финансированием. На весь Кологривский район выделили 3,5 млн. рублей. Позднее районная администрация решала, как распределить средства между проектами. Было определено, что по городским проектам каждый должен быть не дороже 1 млн. Положить почти 1 км дерева стоит недёшево, порядка 500 тысяч, но эти же площади закатать в асфальт за 1 млн. невозможно», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Кологривского района.

Житель костромской глубинки Наталья Диева © ИА REGNUM

Аналогичная ситуация — в Павинском районе. Муниципалитет представил рабочей группе 19 проектов для благоустройства, отбор прошли 8 предложений. На их реализацию району дали 5,3 млн рублей. Жители местного села Леденгск решили, что за счёт федеральных средств необходимо выложить деревом 1,5 километра тротуаров, ведущих к социальным объектам.

«5,3 млн было выделено на Павинский район. Мы разделили средства на все проекты, этому району досталась 541 тысяча рублей. Все улицы в селе ведут к магазинам, детскому саду, почте, клубу. Асфальта там никогда не было, люди ходили по грунтовой дороге. Протяжённость тротуаров, которые нужно переложить — 1,5 км. Чтобы сделать это в асфальте нужно миллионов 50. Поэтому люди подумали, и согласились на доски», — рассказали ИА REGNUM в администрации Павинского района.

В селе Никола в Межевском районе Костромской области федеральные деньги намерены израсходовать на благоустройство родников и «обновление колод для полоскания белья». Как заверили ИА REGNUM в местной администрации, водопровод в селе есть, просто «люди считают, что полоскать бельё в машине не очень экологично».

Верность традициям продемонстрировали жители Макарьевского района. Жители двух посёлков в районе попросили властей выделить средства на обновление и строительство семи колодцев.

Деревянный колодец в посёлке Макарьевского района Костромской области Народныйбюджет44.рф

«Это сельские населённые пункты, где живёт много пожилых людей и испокон веку к водопроводной системе там прилагались ещё и колодцы. Люди к ним привыкли», — пояснили ИА REGNUM в администрации Макарьевского района.

Проект «Народный бюджет» в Костромской области проходил в два этапа. На первом жители определяли основные направления благоустройства, на которые, по их мнению, было необходимо израсходовать бюджетные средства. Опрос на эту тему проходил параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию. Распределение 300 млн рублей между городами и районами области зависело от того, насколько активно люди участвовали в опросе. В итоге, Костроме выделили 99 млн рублей, Галичу — 14,7 млн рублей. Несопоставимыми оказались суммы, определённые Красносельскому и Макарьевскому районам — 2,6 и 3,2 млн. рублей соответственно.

После разделения средств власти собрали конкретные предложения местных жителей по благоустройству. Некоторые из них «отсеивались» муниципальными комиссиями. Голосование по проектам проходило вместе с выборами губернатора и депутатов облдумы с 11 по 13 сентября. В программу по благоустройству попали предложения, за которые жители региона отдали больше всего голосов.