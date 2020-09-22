Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Ленинградской области 18% коек, предназначенных для больных COVID-19, заняты пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

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Всего в настоящий момент в Ленинградской области развернуто 866 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В стационарах медицинских организаций Ленинградской области находится 423 пациента, из них 284 — с внебольничной пневмонией и 139 — с подтвержденным диагнозом COVID-19», — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент свободно 443 специализированных койки.

Отметим, по данным на 22 сентября с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 7677 человек. Из них 5380 уже вылечились, еще 2202 пациента продолжают лечение, при этом большая часть из них — дома. Еще 95 человек умерли.

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