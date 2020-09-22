Владикавказ, , 11:02 — REGNUM В Северной Осетии в ближайшее время будет решен вопрос с жильем для 243 семей вынужденных переселенцев. Они включены в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые были утверждены на последнем заседании правительства РСО-Алании 16 сентября, сообщили в министерстве строительства и архитектуры субъекта.

Всего в Северной Осетии в 2020 году должны быть обеспечены жильем 800 семей вынужденных переселенцев. Напомним, эта категория граждан появилась в РСО-Алании после грузино-осетинского конфликта 1991−1992 годов.

За последние годы в республике уже выданы сертификаты на жилье свыше 1700 семей. Денежные средства на эти цели были выделены из федерального бюджета. Полностью решить проблему вынужденных переселенцев планируется к 2021 году.

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