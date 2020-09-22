Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Компания Portwell Inc выпустила новую материнскую плату PEB-9783G2AR с рекордным количеством USB-портами. Об этом 21 сентября сообщило издание PCGamer.

https://twitter.com/FanlessTech/status/1307147387731939328

Материнская плата с 20 портами USB 3.2 предназначена для промышленного сегмента. Как отмечает издание, на её основе можно будет собирать рабочие станции или серверы.

Напомним, Portwell Inc — это американская компания, занимающаяся производством электронных устройств и компьютерных компонентов. Она была основана в 1993 году.