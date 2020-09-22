Москва, , 11:00 — REGNUM В России утвержден порядок возмещения ущерба от компаний, ведущих хозяйственную деятельность на территориях коренных малочисленных народов Севера. Соответствующее постановление 22 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке. Порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

Теперь будет заключаться соглашение между ресурсодобывающими компаниям и региональными советами представителей малочисленных народов. Таким образом в соглашении будут закреплены право коренных народов на возмещение причинённых убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории РФ проживают 316 тыс. коренных малочисленных народов, из них более 247 тыс. (более 80%) — на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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