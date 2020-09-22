Кострома, , 10:58 — REGNUM В Костромской области скончались ещё двое больных с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Врачи не смогли спасти мужчину 63 лет и женщину 78 лет. Количество официально умерших от заболевания во время пандемии выросло до 62 человек. За последние сутки выявлен 31 новый случай заражения, 29 человек выздоровели.

Всего в регионе зафиксировано 4384 случая коронавируса, 3354 пациента выздоровели. В больницах лечатся 127 заболевших, пятеро из них нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ. На дому восстанавливаются ещё 903 носителя новой инфекции.

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