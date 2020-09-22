Ижевск, , 10:57 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов опроверг слухи о возможном закрытии республики на карантин. Речь об этом шла в ходе выступления в Госсовете региона.

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Он уточнил, что с темой здравоохранения связано множество слухов и самый популярный — о введении карантина в Удмуртии с 20 сентября.

«Сегодня 22 сентября. Республику не закрываем и пока не планируем, надеюсь, до этого не дойдет», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории ряда населенных пунктов Удмуртии были введены ограничительные мероприятия (карантин) с 17 апреля.

Причем с 14 апреля карантин введен на территориях поселка Малая Пурга и деревни Баграш-Бигра. С 17 апреля — на территории города Глазов. С 20 апреля карантин начал действовать в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, а также в сёлах Сигаево, Северное, Непряха, деревень Усть-Сарапулка, Пастухово, Смолино и Мыльники Сарапульского района, а также в Можге.

Напомним, с 11 сентября в республике вновь начал действовать обязательный масочный режим, который ранее носил рекомендательный характер. «Причина — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями», — пояснял Бречалов.

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