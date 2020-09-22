Тюмень, , 10:57 — REGNUM Во втором корпусе тюменской школы №70, или как её ещё называют «школе сотворчества», произошёл потоп. О проблеме в престижном учебном заведении областной столицы сообщили родители в паблике «ЧС Тюмень».

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"Школа принята в аварийном состоянии, с протекающей крышей. Школу затопило вплоть до первого этажа. Дети скидывают родителям видео. Директор школы ещё в прошлом учебном году на общем собрании родителей говорила, что деньги на ремонт есть, однако ремонта, за почти год, не последовало», — сообщает одна из родительниц.

Администрация школы №70 обрисовывает в ветке обсуждения проблему следующим образом. Утром 21 сентября 2020 года во втором корпусе школы, в спортивном зале, в подсобном помещении лопнула труба — большой напор воды при подключении отопления.

«Поскольку в залах никого не было, о прорыве трубы узнали, когда увидели протекание на первый этаж. В течение часа протекание воды было устранено, работники обслуживающей организации находились в школе. Ущерб — шесть потолочных плиток, которые заменены», — поясняет администрация школы.

Что касается протекающей кровли, то в 2017 году администрацией города Тюмени выделены средства на разработку проектно-сметной документации на её ремонт, в 2018 году она сдана, на 2019 год выделены деньги на капитальный ремонт.

«Проведено два конкурса, на которые никто не заявился — не устроила проектно-сметная документация. В первом квартале 2020 года выделены дополнительные средства на доработку проектно-сметной документации. На данный момент завершается работа по корректировке проектно-сметной документации. За прошедшее время произошло удорожание стоимости работ, обещаны дополнительные средства в 2021 году», — оправдывается школьная администрация.

Пока кровля не отремонтирована, дети занимаются физкультурой в зале дзюдо и зале хореографии, а также на спортивных площадках на улице, сообщили в учебном учреждении.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, вопрос о выделении средств на ремонт кровли второго корпуса школы №70 будет рассмотрен при формировании бюджета города Тюмени на 2021 год.