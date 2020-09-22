Пенза, , 11:08 — REGNUM В Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 93 жителя региона. По состоянию на 22 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 10 154 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8545 пензенцев, за сутки — 21 пациент. 123 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Еще одним погибшим от COVID-19 стал 69-летний мужчина, имевший ряд сопутствующих заболеваний, осложнявших лечение. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по информации на 21 сентября сняты с коронавирусного учета 30 821 человека, под наблюдением врачей остаются 4609 пензенцев.

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