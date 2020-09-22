Махачкала, , 11:33 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 22 сентября, достигло 557. Накануне в республике, как и днем ранее, умерли пять человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

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Отметим, что с начала сентября в Дагестане скончались уже 58 человек, заразившиеся коронавирусом, причем почти половина смертей приходится на последние шесть дней. Случаи летального исхода в регионе в этом месяце не были зарегистрированы лишь 5 сентября.

Накануне в Дагестане зафиксировали 83 факта заражения коронавирусом, а всего в республике с начала пандемии инфекцию выявили у 12 тыс. 768 человек. Переболели в регионе к настоящему времени 10 тыс. 958 носителей инфекции, 67 из них были сняты с медицинского наблюдения 21 сентября.