Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM Американский кинооператор Майкл Чэпмен, который известен по своей работе с режиссером Мартином Скорсезе над фильмами «Таксист» (1976) и «Бешеный бык» (1980), скончался на 85-м году жизни. Об этом 22 сентября сообщила супруга кинооператора Эми Холден Джонс на своей странице в Instagram.

«Прощай, любовь моей жизни. Майкл Чэпмен, 20 сентября 2020 года», — говорится в сообщении Джонс.

При этом журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына Чэпмена уточнил, что причиной кончины кинооператора стала хроническая сердечная недостаточность.

Напомним, Майкл Чэпмен два раза выдвигался в качестве кандидата на получение премии «Оскар» и, кроме фильмов «Таксист» и «Бешеный бык», вместе со Скорсезе снял документальный фильм «Последний вальс» (1978) про рок-группу The Band. Также среди его работ такие фильмы, как «Вторжение похитителей тел» (1978), «Охотники за привидениями 2» (1989), «Детсадовский полицейский» (1990) и др.