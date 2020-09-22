Кэри, США, , 10:52 — REGNUM Глава Epic Games Тим Суини опроверг заявление Apple о том, что популярность Fortnite падает, а компания-разработчик несёт убытки. Об этом 21 сентября сообщил портал PCGamer.

По словам Суини, популярность Fortnite лишь стабильно увеличивается. Согласно официально статистике компании, с октября 2019 по июль 2020 года количество активных пользователей выросло на 39%.

Напомним, судебные разбирательства между Epic Games и Apple начались после того, как разработчики Fortnite ввели в свой проект новую систему оплаты. Таким образом, им удалось обойти комиссию магазина Apple Store.

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