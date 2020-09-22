Москва, , 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Об этом сообщает 22 сентября «Пятый канал».

Она отметила, что каши, которые легко заваривать, быстро повышают уровень сахара в крови. После этого происходит выделение гормона инсулина, снижающего сахар. В результате «ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть».

Мюсли и хлопья с молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или нутеллой также не стоит есть на завтрак. Во фруктах много простых сахаров, глюкозы и фруктозы.

«Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса», — предупредила диетолог.

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