Сеул, , 11:34 — REGNUM В Южной Корее наблюдается рост числа людей, умирающих от болезни Альцгеймера и пневмонии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в стране скончались 295 110, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Число смертей на 100 тыс. человек также сократился на 1,3%, до 574,8 случая.

Известно, что основной причиной смертности в Южной Корее являются онкологические заболевания. В 2019 году на 100 тыс. человек от рака скончались 158,2 человека, от заболеваний сердца — 60,4 человека, от пневмонии — 45,1 человек.

Отмечается, что смертность от болезни Альцгеймера, которая входит в десятку основных причин, увеличилась на 9,5%.

Число случаев самоубийства на 100 тыс. человек составило 26,9 случаев, что является самым высоким показателем среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.