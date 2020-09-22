Нальчик, , 10:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стартовал ежегодный проект «Куначество». В 2020 году из-за пандемии коронавируса в нем участвуют только представители Кабардино-Балкарии. Всего их 18 человек, они представляют шесть национальностей, проживающих в республике, сообщили в министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей.

«В этом году проект республиканский, в связи с ограничительными мерами мы не стали приглашать ребят из других субъектов. <…> Мы попросили управление Роспотребнадзора по КБР обследовать ребят и их семьи на коронавирус — конечно, в первую очередь важна безопасность, и у нас есть заключение, что они здоровы», — приводит ТАСС слова и.о. главы ведомства Анзора Курашинова.

Напомним, слово «кунак» переводится с тюркского как «гость». Проект «Куначество» зародился в 2009 году в Кабардино-Балкарии. Его целью стало укрепление дружбы между народами, населяющими Северный Кавказ. Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно молодые люди разных национальностей из субъектов СКФО проживают в течение недели в семьях других регионов, знакомясь с обычаями, кухней, культурой. Зачастую новые друзья поддерживают отношения и в дальнейшем.

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