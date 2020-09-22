Москва, , 10:43 — REGNUM Если есть выбор, а цена одинаковая, то 51% жителей России предпочтут купить отечественные лекарства, 32% — импортные. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Поклонники препаратов, сделанных в России считают, что лекарства более надежны, и проверены (18%), лучше по качеству (12%), дешевле импортных (9%), нужно поддерживать российского производителя (8%).

Граждане, предпочитающие импортные лекарства, объяснили, что они более эффективны (22%), более известны (8%), российские лекарства чаще подделывают (1%).

Опрос проведен 21−23 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянно покупают лекарства или медикаменты большинство жителей России (62%), периодически — 37%.

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