Москва, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 160 человек. Об этом 22 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 160 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 19 649 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 6215 новых случаев заражения коронавирусом.