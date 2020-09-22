Москва, 22 сентября 2020, 10:42 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 160 человек. Об этом 22 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Зафиксировано 160 летальных исходов», — говорится в информации.
Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 19 649 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 6215 новых случаев заражения коронавирусом.