Ижевск, , 10:42 — REGNUM С начала пандемии в Удмуртии было развернуто 935 инфекционных коек в городских больницах №2, 7, 8, Республиканской инфекционной больнице и Завьяловской районной больнице. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе выступления перед депутатами Госсовета.

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В июне было дополнительно подготовлено 585 коек в Республиканской детской клинической больнице, Воткинской городской и районной больницах, Сарапульской, Можгинской, Глазовской, Киясовской и Балезинской районных больницах.

В настоящее время из 1602 мест в больницах занято 1460 коек. Бречалов пояснил, что лечение в стационарах получают не только пациенты с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией.

«В резерве находятся 480 коек. Мы приняли решение о дополнительном развертывании коек», — отметил Бречалов. По его словам, из общего числа жителей республики с подтвержденным заражением коронавирусом госпитализация требуется только каждому десятому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 22 сентября выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о рекордных 85 носителях коронавируса, выявленных за сутки. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4577 случаев. С момента начала пандемии выздоровели 3346 жителей региона. 83 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Удмуртии являются 1148 человек.

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