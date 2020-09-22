Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Определенный иммунитет к COVID-19 может вырабатываться у людей, переболевших лихорадкой денге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование профессора Университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса.

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Как выяснил ученый, в тех регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение заражения коронавирусом идет менее быстрыми темпами.

Ученый добавил, что открытие поднимает возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2.

Если эти предположения подтвердятся, то можно будет получать определенный уровень иммунитета к COVID-19 благодаря прививке от лихорадки денге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Отмечается, что у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. После пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, однако у больных не было симптомов, типичных для коронавируса.

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