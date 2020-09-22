Москва, , 10:38 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 6215 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 115 810.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 160 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 19 649.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 917 949 человек вылечились от нового заболевания, 5976 из которых — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 221 тыс. человек на сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.