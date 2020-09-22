Ижевск, , 10:33 — REGNUM «У нас сохраняется некоторое напряжение по росту нагрузки на первичное звено — в поликлиниках», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая перед депутатами Госсовета республики. Он добавил, что при этом медицинские учреждения справляются с возросшей нагрузкой, а власти находятся на постоянной связи с главными врачами учреждений.

Бречалов выразил благодарность студентам Ижевской медицинской академии и республиканского медицинского колледжа, работа которых помогает снять остроту проблемы очередей в поликлиниках и маршрутизации пациентов.

По словам главы региона, сейчас 129 ординаторов медакадемии уже работают в первичном звене, около 480 студентов колледжа помогают в поликлиниках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос с очередями в поликлиниках Удмуртии в ходе прямого эфира в социальной сети разбирал глава республики вместе с главой минздрава Георгием Щербаком. Министр связал рост обращений за медицинской помощью с начавшимся сезоном ОРВИ, а также тем фактом, что жители республики стали внимательнее относится к своему здоровью и стараются попасть на прием к врачу при первых симптомах заболевания.

Замглавы минздрава республики Никита Свирин призвал жителей Удмуртии воздержаться от посещения поликлиник с симптомами ОРВИ. «Настоятельно рекомендую вызывать врача на дом. Да, придётся немного подождать, но это лучше, чем ждать в очереди и контактировать с другими людьми, имеющими симптомы ОРВИ», — предупредил замминистра.

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