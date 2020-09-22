Майкоп, , 10:32 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом руководитель региона сообщил 22 сентября на своей странице в Instagram.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме», — написал Кумпилов.

Напомним, глава Адыгеи — не первый российский губернатор, заразившийся коронавирусом нового типа. Так, например, ранее инфекция была выявлена у главы Алтайского края Виктора Томенко, главы Саратовской области ВалериЯ Радаева, главы Калмыкии Бату Хасикова и некоторых других руководителей субъектов.