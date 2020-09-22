Москва, , 10:28 — REGNUM Российские компании в феврале 2021 года смогут производить максимальный объём вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям», опубликованном 22 сентября.

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Он отметил, что в октябре ожидается наработка около 500 тыс. единиц вакцины, до конца года количество вырастет до 2−3 млн единиц. При этом на каждом этапе вакцина будет проходить необходимые исследования перед выпуском в оборот.

«На максимальную мощность планируем выйти с февраля следующего года», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что Россия без ущерба для своего населения сможет поставлять вакцину другим странам в количестве нескольких тысяч или сотен доз. Для больших объёмов совместное производство организуют за рубежом. Такие возможности Российский фонд прямых инвестиций обсуждает с несколькими государствами.

В настоящее время компания «Биннофарм» производит вакцину «Спутник V», созданную в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Позднее к производству подключатся компании «Генериум» и «Р-Фарм», и, возможно, другие предприятия.

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