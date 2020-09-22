Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 211 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили во вторник, 22 сентября, в федеральном оперативном штабе.

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Это на два случая больше, чем было зафиксировано днем ранее. В целом с 8 сентября суточная заболеваемость почти всегда превышала отметку в 200 случаев, с тенденцией к постепенному увеличению этой цифры.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции в городе, с учетом новых данных, составляет 41 151 случай за всё время пандемии.

За сутки в Петербурге выписаны в связи с выздоровлением 106 человек. Всего переболели коронавирусом в Петербурге 28 036 человек. Скончались от COVID-19 более 2,7 тыс. человек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 137 человек. Под медицинским наблюдением находится 507 человек. Из них трое размещены в обсерваторе, 504 — контакные лица.

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