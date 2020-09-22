Москва, , 10:23 — REGNUM Свыше 221 тыс. человек на сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 21.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 221 141 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 43 341 534, из которых 237 тысяч были сделаны за истекшие 24 сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за минувшие сутки вылечился от коронавирусной инфекции ещё 1191 пациент.