Ижевск, , 10:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 сентября с начала пандемии провели 348 449 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2241 тест на SARS-CoV-2. Это минимальное число исследований, проведенных за сутки, в течение последней недели. С начала пандемии максимальное число тестов было выполнено по состоянию на утро 20 сентября — 4087 исследований.

Напомним, население Удмуртии на 1 января 2020 года, по данным Росстата, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. С учетом новых летальных случаев общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 83 человек.

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