Пекин, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая был выявлен 21 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит шесть активных случаев и ещё 15 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом случаи заражения являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 297.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 497 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое пациентов с COVID-19 скончались в Грузии за последние сутки.