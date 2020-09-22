Калуга, , 10:41 — REGNUM В Калужской области в 2020 году планируется охватить профилактическими прививками порядка 60% населения, а в группах риска — 75%, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства здравоохранения.

Вакцинация Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

До конца ноября медики намерены завершить вакцинацию населения антигриппозной прививкой. Область располагает 167 тысячами доз поливалентной вакцины. Профилактические прививки уже сделаны 42% населения. Работа по вакцинации активизирована во всех муниципалитетах.

Так, в Обнинске проведена вакцинация более 4,5 тыс. горожан. Вакцинация на крупных предприятиях проводится в здравпунктах, учащихся — в школах. Жителям города по полису ОМС можно бесплатно пройти вакцинацию в двух городских поликлиниках.

На территории Обнинска на сегодняшний день зарегистрировано 287 случаев ОРВИ, что на 57 больше, чем на предыдущей неделе. Из всего числа заболевших — 177 взрослых и 110 детей. Всего в Калужской области за неделю зарегистрировано 8089 случаев ОРВИ. Темп роста больных составил 67,3% (предыдущая неделя — 31,9%). Случаев гриппа не зафиксировано.

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