Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях. Об этом 22 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на судебные протоколы.

По данным издания, по состоянию на сентябрь с продажи своей книги Сноуден заработал 4,2 миллиона долларов. Кроме того, он 56 раз выступал платно, что принесло ему ещё около 1,03 миллиона долларов, а средний гонорар за выступление составил 18 тысяч долларов.

Читайте также: Сноуден сообщил, что правительство США сделало его книгу самой продаваемой

Согласно договорённостям Сноудена с администрацией президента США Дональда Трампа, деньги будут зачислены на трастовый счёт. Однако это не обозначает, что правительство США сможет немедленно получить эти средства, поскольку Сноуден рассматривает возможность обжаловать предыдущее решение суда о его обязательствах о неразглашении информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года правительство США подало иск к бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену в связи с изданием его мемуаров. Причиной названо разглашение в книге сведений, которые Сноуден письменно обязался хранить в тайне. В заявлении минюста США отмечено, что США не стремятся ограничить распространение мемуаров, но намерены лишить бывшего сотрудника спецслужб «денежной выгоды от нарушения оказанного ему доверия».

Ранее по теме: Сноудена лишили гонораров от продажи его мемуаров

В октябре того же года суд Восточного округа американского штата Вирджиния постановил, что Сноуден не получит прибыли от продажи своих мемуаров Permanent Record («Личное дело»). Согласно решению суда, издательская компания Henry Holt and Company, дистрибьютером которой является Macmillan, не будет выплачивать Сноудену никаких гонораров от продажи книги до 1 апреля 2020 года.