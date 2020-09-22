Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае Роспотребнадзор направил 2151 предписание в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с требованием привить от гриппа не менее 60% сотрудников. В случае неисполнения требований руководство может быть привлечено к административной ответственности, сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно документам, вакцинации подлежат сотрудники, которые входят в группы риска. Работники могут отказаться от прививок, но в этом случае их должны отстранить от исполнения обязанностей. Надзорное ведомство обязывает юрлица и предпринимателей отчитываться о ходе иммунизации.

Если адресаты, получившие предписание, его проигнорируют, то им грозит санкция по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения угрозы заболевания». Размер штрафов варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено приостановление деятельности на три месяца.

Ряд руководителей заявил, что не может заставить сотрудников пройти вакцинацию вопреки нежеланию людей делать прививку. В АО «ОДК-Пермские моторы» заявили, что предписание не идет вразрез с ежегодным планом вакцинации против гриппа.

Юристы отмечают, что предписание — законное. В России имеется практика привлечения юрлиц за невыполнение предписаний о вакцинации работников из групп риска. Однако предписание можно оспорить, если есть доказательства того, что работники не относятся к группе риска.

Напомним, в Пермском крае планируют привить против гриппа 1,5 млн человек (60% населения). В сентябре началась вакцинация. Для широкого охвата антигриппозными прививками и удобства для жителей открыли мобильные пункты вакцинации — на территории МФЦ и крупных торговых центров.

На 20 сентября в регионе прививку от гриппа сделали более 300 тысяч человек: 82 тысячам детей и около 240 тысячам взрослым. Ранее минздрав края указал на важность вакцинации в 2020 году, поскольку в эпидсезон будут циркулировать возбудители гриппа и коронавирусной инфекции, что чревато серьезными осложнениями вплоть до летального исхода.