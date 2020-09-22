Москва, , 10:07 — REGNUM В турецкую Анталью с 1 по 15 сентября приехали более 427 тыс. иностранных туристов из них 220 тыс. 413 российских туристов. Таким образом каждый второй интурист приехал в Анталью из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По количеству туристов Россия в три раза опередила Украину (72 тыс.), в пять раз — Германию (40 тыс.) и Великобританию (40 тыс.) и в 18 раз Польшу (12 тыс. туристов). Всего Анталья принимает туристов из 30 стран.

Турецкие эксперты по турбизнесу прогнозируют, что до конца 2020 года российский турпоток удержит свое лидерство в Анталье с показателем около 50%. Таким образом, доля РФ в сравнении с 2019 годом вырастет на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры не исключают продление курортного сезона в Турции до конца ноября.

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