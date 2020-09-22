Ханты-Мансийск, , 10:06 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 118 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 22 сентября: Ханты-Мансийск — 25 положительных тестов; Сургут — 21; Нижневартовск — 20; Урай — 11; Октябрьский район — 9.

Всего с начала пандемии в Югре на 22 сентября зарегистрировано 21 391 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 526 человек, 181 пациент с COVID-19 скончался.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 22 сентября составляет 1,25.