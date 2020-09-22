Владикавказ, , 10:04 — REGNUM В Северной Осетии объявлен конкурс «Лучший врач Северной Осетии». Он стартует в регионе с 1 октября по инициативе главы республики Вячеслава Битарова с целью повышения статуса профессии медика, сообщили в пресс-службе субъекта. Победитель конкурса получит квартиру, а за второе и третье места предусмотрены денежные призы.

Конкурс пройдет по двум номинациям «лучший терапевт» и «лучший педиатр» в три этапа. Первый — прием заявок на участие. На втором этапе будет проведено компьютерное тестирование и претендентам предложат решить ситуационные задачи. На третьем этапе участники пройдут отбор профильной комиссии, состоящей из экспертов в области медицины, в том числе и из других регионов.

«Победитель конкурса в каждой номинации будет поощрен новой квартирой, денежные премии будут вручены за два призовых места», — говорится в сообщении пресс-службы.