Симферополь, , 10:02 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Республике Крым, об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Сергей Аксёнов 22 сентября.

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«За 21 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции. 62 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Белоруссии», — написал Аксёнов.

В Крыму за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 3889 человек, из них 2469 человек выздоровели, 47 пациентов скончались.