Ижевск, , 10:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 сентября выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о рекордных 85 носителях коронавируса, выявленных за сутки. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4577 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

За последние сутки выписаны 53 человека, с момента начала пандемии выздоровели 3346 жителей региона. 83 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Удмуртии являются 1148 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в республике провели 346 208 исследований для выявления заражений коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 3232 теста на коронавирус.

Читайте также: В Удмуртии провели более 346 тыс. тестов на коронавирус