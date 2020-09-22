Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону распахнул двери первый центр цифрового образования детей «IT-куб». Учреждение заработало в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Центр станет площадкой для обучения и развития творчества детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Ежегодно на базе центра будут получать знания более 400 школьников.

https://www.instagram.com/p/CFWmtRWAGEu/

«Обучать юных ростовчан будут не только педагоги, прошедшие обучение в Челябинске и Великом Новгороде, но опытные наставники компаний-лидеров ИТ-рынка, работающие в нашем городе. <…> Высшие учебные заведения, такие как, Ростовский государственный экономический университет, Институт управления бизнеса и права, Фонд инновационного развития образования и науки «Фирон» уже заключили соглашение о сотрудничестве [с центром]», — написал Логвиненко в Instagram.

Образовательный процесс будет вестись по шести программам: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы программирования на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными» и «Программирование роботов».