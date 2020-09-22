Ставрополь, , 10:00 — REGNUM Участники всероссийского фестиваля «Том Сойер фест» приступили к ремонту фасада старинного купеческого дома в центре Ставрополя. Волонтеры, в частности, очистят кирпичную кладку здания и заменят штукатурку, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Фестиваль восстановления исторической и городской среды «Том Сойер фест» стартовал в 2015 году в Самаре. Ставропольский край присоединился к движению в 2019 году. Тогда участники фестиваля при поддержке спонсоров привели в порядок фасад дома по улице Ленина в Ставрополе, построенного 150 лет назад. В текущем году волонтеры взялись восстановить фасад купеческого дома, построенного более 200 лет назад.

«Каменный дом №191 по улице Лермонтова — прекрасный пример дореволюционной застройки краевого центра. И активисты планируют восстановить исторический облик фасада дома для будущих поколений. Работы планируют завершить до холодов», — сказано в сообщении.

Волонтеры очистят кирпичную кладку старинного здания, восстановят ее целостность и обработают специальным гидрофобным составом. Штукатурку на цоколе активисты заменят на известковую, а также приведут в порядок окна и двери. Присоединиться к восстановлению исторического облика дома могут все желающие.