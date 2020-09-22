Петрозаводск, , 10:01 — REGNUM В Карелии из-за коронавирусной инфекции на дистанционное образование перевели группу учащихся медицинского колледжа. Об этом 22 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, из-за выявленного случая COVID-19 на дистанционное образование были переведены 23 учащихся Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Тем временем две группы студентов Лесотехническго техникума и Петрозаводского музыкального колледжа вернулись к очной форме обучения после двухнедельного карантина по коронавирусу.

«На карантин по ОРВИ отправлены еще пять классов: в Костомукшской школе № 3, в лицее города Костомукши, а также в Лоухской школе», — отметил глава республики.

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Добавим, на сегодняшний день в Карелии с начала пандемии коронавирусом переболели 327 детей из 431 заболевших.

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