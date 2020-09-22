Сеул, , 09:58 — REGNUM В Южной Корее зафиксирован рост числа лучаев жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году поступило 41 389 сообщений о фактах жестокого обращения с детьми, что в 2,2 раза больше, чем в 2016 году, когда число сообщений не превышало отметку 20 тыс. сообщений.

Известно, что лишь в 4,4% случаев пострадавшим детям была оказана помощь, и лишь в 6,5% случаях — были наказаны виновные.

В министерстве отмечают, что дальнейшие акты насилия и жестокого обращения с детьми можно предотвратить только в случае принятия экстренных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Южной Корее также зафиксирован рост числа дел по факту пропажи детей.

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