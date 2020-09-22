Москва, , 09:53 — REGNUM Роспотребнадзор отмечает превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ в России. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что это обусловлено «респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.

Уточняется, что во всех российских регионах проходит вакцинация против гриппа, уже привиты более 16,1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время Россия находится на пороге эпидемиологического подъема гриппа, и потому крайне важно, какая часть населения страны будет от этого защищена, для чего за счет федерального бюджета поставляется четыре разных вакцины от гриппа отечественного производства.