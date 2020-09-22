Железноводск, Ставропольский край, , 09:50 — REGNUM В Железноводске все образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме. В Железноводске ни один школьник не выбрал дистанционное обучение, хотя и наблюдается некоторый рост заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе города.

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"В городском округе не закрыты на карантин по COVID 19 ни одна группа, класс, детский сад или школа. Мы стараемся четко следовать рекомендациям по противодействию коронавирусной инфекции, которые поступают от нашего губернатора Владимира Владимирова. На входах в дошкольные и учебные заведения организованы пункты бесконтактной термометрии, все помещения проветриваются, дезинфицируются и оборудованы рециркуляторами воздуха. Также педагогами и сотрудниками строго соблюдается масочный режим», — сказал глава курорта Евгений Моисеев.

Всего в городском округе — 9 школ, в которых обучаются 5272 ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье началась прививочная кампанияот сезонных респираторных заболеваний. Иммунизация носит массовый характер. С учетом того, что грипп на фоне COVID-19 может протекать особенно сложно, планируется увеличить долю населения края, охваченную вакцинацией от гриппа до 63,4%. Ранее предполагалось привить от гриппа 50,8% жителей Ставрополья, для чего планировалось использовать более 1,4 млн доз вакцины.