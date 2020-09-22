Великие Луки, Псковская область, , 09:50 — REGNUM В Псковской области у заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, которого заподозрили в превышении должностных полномочий, обнаружили две плантации конопли. В отношении полицейского возбуждены сразу два уголовных дела. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Как уточнили в Следственном комиетете, заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки был уличен в организации подставного задержания местного жителя с наркотиками. По версии следствия, 15 сентября полицейский для улучшения показателей оперативно-служебной деятельности через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде Великих Лук, а потом вместе с подчиненными инсценировал его задержание.

В ходе расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Псковской области провели десять обысков по местам жительства полицейского и его соучастников. В результате были обнаружены два поля, засеянных коноплей, к которым имел отношение представитель правоохранительных органов.

В свою очередь пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила о начале служебной проверки. В случае установления вины сотрудника в инкриминируемых ему деяниях, он будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям».