Редвуд-Сити, США, , 09:45 — REGNUM EA Sports не планирует выпускать демоверсию игры FIFA 21. Об этом сообщалось 21 сентября на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1308137708024401920

Разработчики заявили, что они хотят сфокусировать всё свои внимание на улучшении качестве игры. Её релиз ожидается уже 9 октября 2020 года.

Напомним, FIFA 21 выйдет как на текущем поколении консолей, так и на следующем. Релиз на PS5 и Xbox Series X ожидается в ноябре 2020 года.

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