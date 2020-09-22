Москва, , 09:43 — REGNUM В Госдуме возмущены желанием заработать во что бы то ни стало на коронавирусе, там считают, что активно рекламируемый препарат слишком дорогой, если он эффективен, то его производство следует субсидировать, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

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"Для начала нужно оценить эффективность этого лекарства, и если оно действительно помогает, то государству нужно будет ввести субсидирование его производства и потом начать контролировать цены в аптеках. Только так можно будет обеспечить граждан лекарством от опасной вирусной болезни и не позволить спекулянтам наживаться на общей беде», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он подозревает желание заработать на болезни.

«Лично у меня складывается такое впечатление, что в нашей стране появились силы, которые хотят заработать на лечении этой болезни очень большие деньги. Все же понимают, как всё странно устроено во многих регионах. Сначала выпускается дорогой препарат, на всю страну рекламируется. Потом в поликлиники приходит разнарядка: «Назначать!» И людей начнут им пичкать в добровольно-принудительном порядке», — предупредил парламентарий.

Высокую цену на препарат «Арепливир» производитель объяснил большим спросом на него во всем мире, и, учитывая сложную международную эпидемиологическую обстановку, он не может стоить дёшево.