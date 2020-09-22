Тункинский район, Бурятия, , 09:42 — REGNUM В Бурятию прибыла комиссия Генеральной прокуратуры России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, накануне, 21 сентября члены комиссии обсудили с главой региона Алексеем Цыденовым вопросы регистрации прав на земельные участки, а также добычи минеральной воды на территории Тункинского района.

Сегодня представители ведомства начнут работу в самом районе. Они встретятся с местными жителями, а также руководителями муниципальных образований. Как отмечается, всего в районе насчитывается 35 поселений, в которых проживают более 22 тыс. человек.

«Изначально населенные пункты не создавались, как особо охраняемые природные территории. На территории района сформировано 13 900 земельных участков, из которых на 2746 права не зарегистрированы», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отправке в Бурятию комиссии было принято по итогам заседания в Генеральной прокуратуре. На том же заседании стороны пришли к мнению о необходимости внести изменения в законодательство для решения проблемы тункинцев.

Напомним, ранее в Верховном суде рассмотрели коллективный иск жителей района о признании недействительным включение их сельскохозяйственных участков, а также земель поселений в границы Тункинского нацпарка. По мнению истцов, это решение фактически не позволяет им вести хозяйственную деятельность, а также строительство на своих участках.

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