Москва, , 09:41 — REGNUM Способы обращения и утилизации отходов III, IV, V классов опасности, к которым относятся масла, электроника, шины, аккумуляторы, батарейки, не являющиеся твёрдыми коммунальными отходами, должны быть внесены в национальный проект «Экология». Без этого не будут достигнуты цели и задачи проекта. Такое мнение высказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

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Как пояснил в письме вице-премьеру РФ Виктору Абрамченко глава ТТП Сергей Катырин, «отсутствие отходов III, IV, V классов опасности в национальном проекте «Экология» — техническая недоработка, препятствующая достижению целей и задач проекта».

«Без решения данного вопроса меры экономического и административного стимулирования не будут распространяться на значительную часть отходов от использования товаров, в том числе запрещённых к размещению на полигонах», — приводит ТАСС текст обращения.

Катыгин обращает внимание на то, что с 2016 года именно эти виды отходов последовательно попадают под запрет на них размещение на полигонах. Кроме того, в отношении них введена ответственность производителей и импортёров за утилизацию. Также данные отходы являются объектом раздельного сбора и целью сортировки при построении системы обращения с ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм расширенной ответственности производителя (РОП), который обязывает производителей утилизировать произведённый ими товар, утративший потребительские свойства, работает в России с 1 января 2015 года. Он введён с целью снижения образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и их эффективного использования в хозяйственном обороте.

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