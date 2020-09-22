Ташкент, , 09:39 — REGNUM Около 1,8 тыс. граждан Узбекистана прибыли домой из Самарской области и Новосибирска, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Два поезда «Узбекистанских железных дорог» доставили на родину 1792 жителей Узбекистана. Из Новосибирска в город Пап Наманганской области доставили 854 человека. Еще 938 граждан республики прибыли в Ташкент со станции Кинель Самарской области. Все пассажиры направлены в карантинный центр.

Ранее в МИД Узбекистана сообщили, что власти республики пообещали регулярно вывозить своих граждан, застрявших в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Самаре.

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