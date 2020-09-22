Шеридан, , 09:39 — REGNUM Хоррор-шутер Quantum Error выйдет на консоли Xbox Series X. Об этом сообщалось 21 сентября в ролике на YouTube-канале студии TeamKill Media.

Ранее сообщалось, что релиз игры состоится только на PS4 и PS5. Также неизвестно, выйдет ли Quantum Error на PC.

Quantum Error — это шутер от первого лица с элементами хоррора, разработанный американской студией TeamKill Media. В нём геймерам предстоит исследовать космическую станцию, захваченную таинственным существом.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый клип популярной мальчиковой группы BTS покажут в игре Fortnite