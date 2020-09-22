Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Фанаты серии игр Fallout предположили, что после покупки Microsoft компании ZeniMax, которой принадлежит Bethesda, они могут надеяться на выпуск второй части Fallout: New Vegas. Об этом 22 сентября сообщил портал Screen Rant.

Стоит отметить: после того, как один из пользователей Twitter задал соответствующий вопрос студии Obsidian, которая ранималась разработкой игры, администрация её аккаунта ответила публикацией смайлика, означающего, что разработчики пока сами не знают ответ.

https://twitter.com/Obsidian/status/1308044609604341760

Напомним, в ноябре 2018 года Microsoft купила студии Obsidian и inXile. Стоит отметить, что Obsidian сейчас занимается разработкой игры Avowed в жанре ролевой экшен-игры от первого лица. Avowed, фактически, станет конкурентом игр серии The Elder Scrolls, разработкой которых занимается Bethesda.

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