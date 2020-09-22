Сеул, , 09:33 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite состоится премьера нового клипа популярной южнокорейской группы BTS. Об этом 21 сентября сообщалось на странице разработчиков в Twitter.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1307998311115378688

Клип на песню Dynamite можно будет посмотреть в особом режиме Party Royale («Королевская вечеринка») в Fortnite. Его премьера состоится 26 сентября 2020 года.

Напомним, Fortnite — это популярная игра в жанре «королевская битва» от американской студии Epic Games. Её релиз состоялся в 2017 году.

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